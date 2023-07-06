謝姓男子在高雄某幼兒園前人行道搭訕一名正獨自玩耍的國小女童，不但強逼女童坐在他大腿上，還伸手撫摸女童胸部和下體，女童掙脫後哭著跑回家向爸媽求救，才揭發此事。開庭時，謝男聲稱自己很後悔、請求法官輕判，但法官認為他連和解都做不到，仍依妨害性自主罪判謝男3年3月，可上訴。

2022年11月晚間，謝男在小港區某路閒晃，發現一名國小女童獨自在人行道上玩耍，旁邊沒有大人陪同，萌生歹念的他先是藉故接近，故作親切問「妹妹妳自己一個人嗎？」，女童不作他想、天真地點頭。

謝男見有機可趁，故意佯稱要和女童玩，接著便邀女童到一旁的木椅坐下，趁著四周無人，謝男直接從女童後方強抱、要女童坐在他大腿上。女童身形嬌小，根本無法抵抗，就算拚命扭動掙扎也無法掙脫。

謝男不顧女童反抗，一手摸女童胸部、一手摸下體，女童當場嚇得大哭，被猥褻一分鐘後終於逃脫魔掌，跑回家告訴爸媽。女童爸媽聽到女兒求救後立刻衝回現場，發現謝男早已逃跑，氣得直接報警。員警調閱監視器後，循線逮獲謝男。

謝男到案後坦承犯行還裝可憐，強調自己犯錯後相當難受，已經知錯。他的辯護律師也當庭替他求情，希望法官能予以減刑。

但法官認為，謝男已是智識成熟、具社會經驗的成年人，理應知道自己的行為不法，明知女童年幼、身心發展及性觀念意識均未發展成熟，竟然無法克制已慾、對女童下毒手，戕害女童身心及性自主權。

法官考量謝男自始至終均未與女童家屬和解、彌補她的損害，認為難以認定謝男有何可憐憫寬恕之處，仍依對未滿14歲女子強制猥褻罪判其3年3月，全案仍可上訴。

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