2023上半年金融局勢多舛，能否在下半年走出困境？中國信託投信認為，全球景氣面臨高度不確定，加上美國十年期公債殖利率又來到近十年來的相對高點，經濟衰退機率大，此時光是靠「股、債」配置已不夠，投資組合還需要加入可轉債的「轉機配置」才能在多變的投資環境中跟漲抗跌。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，該基金具有F（Fearless）、L（Lower position）、Y（opportunitY）三大特色，同時聚焦「投資級債、可轉債、與股票」三大資產，讓投資人在經濟轉向時不必畏懼（Fearless）、布局評價面處於20年來低檔的投資級債（Lower position）、黃金比例的配置更可掌握升息末端的機會（opportunitY）。

楊士醇說，在面臨近期市場波動下，「投等債」往往成為市場避風港，統計過去於全球重大經濟事件發生時，投資級債皆提供良好抗震力，像是2000年至2001年網路泡沫、911事件時，全球投資級債漲幅達19.83％、2007年至2009年全球金融海嘯時，漲幅達9.07％、2020年初新冠肺炎疫情爆發後漲幅也有3.25％，同期間，非投資級債分別跌1.48％、6.78％、15.55％，世界指數甚至跌二至四成。（全球投等債以Bloomberg US Agg Index為參考，全球非投等債以Bloomberg Global High Yield為參考，世界指數以MSCI World index為參考）

楊士醇進一步表示，目前全球面臨經濟放緩的環境下，投組中加入「可轉債」較能跟漲抗跌，以旅遊電商巨頭Booking.com的股票與其可轉債為例，當市場樂觀、股價上漲時可轉債可近似股票上漲，當市場悲觀、股價下跌時，因可轉債具有債券價格下限的特性可提供下檔保護，跌幅低於一般股票。

中國信託投信表示，中國信託成長轉機多重資產基金由中國信託投信攜手百年專業顧問「盧米斯賽勒斯」，為投資人的資產把關，在穩收益的同時也不放棄任何上漲趨勢！