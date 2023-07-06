路透社表示，當日經225指數今年上半年大漲27%，其實大部分外資一直在觀望沒進場。因為，過去幾十年以來，日股表現實在是不怎麼樣，法人也習慣給予日股劣於大盤，甚至賣出的評等。

不過，日企在2023年前6個月，繳出10年來最好的財報成績單，加上這些日本公司宣示要革新改造，以及又有超寬鬆的貨幣政策撐腰，就連全球最大的資產管理業者貝萊德（BlackRock）也改變對日股的看法，投資評等已從減碼上修至中性。

貝萊德願意捨棄以往成見，率先看好日經指數的舉措，野村證券表示，將對其它全球大型投資業者有帶頭作用。這家日本最大券商預估，在日股重新被納入投資組合下，大約有10兆日圓，約700億美元潛在資金將流入股市。

野村證券解釋，在10兆日圓入注下，日經指數可望再上漲5,000點。日經6日雖一度失守3萬3整數關卡，不過，若日後真的再上漲5000點的話，有機會突破1989年日本泡沫經濟時所創的高點38,957.44點。

日股分析師表示，目前尚未看到外資蜂擁搶進日本股市的現象，可能還在觀察躊躇，但淨買超還是一直出現。日經應該不會再下修到25,000與30,000點之間，故3萬9是有可以實現的，並不是在做白日夢。

T. Rowe Price也說，已開始重新拜訪日本公司以及客戶，這些是以前從未接觸過的。中國大陸股市今年很不好，故市場資金也正在找尋其它市場。過去，日股總是被當成提款機，現在，卻有不少資金打算長期要停泊。

這家美國資產投資業者表示，日本股市其實一直都有吸引力，但相較於其它股市，魅力就小了一點，例如就不能陸股相比。不過，現在已經改變，許多全球資金已經從中國大陸抽哩，日本就變成亞洲的第一選擇。

除了上述的長期投資者，日股也有很多搶短的投資客，例如程式交易員以及避險基金等。6月19日，日經指數飆升至33,772.89點，創33年來新高。不過，接近6月底時，短線投資人獲利了結下車，日經也因此大幅回檔。

根據統計，3月底以來，外資周周都買進日股，累計買超9.9兆日圓的股票。不過，6月24日這一周卻賣超5438億日圓。但市場認為，下波上漲行情出現時，大盤下修是正常的。同時，也預估日經今年可先上看3萬5。

英國投資管理業者M&G Investments指出，日本股市正在改變且非常顯而易見，目前大盤正處於大波段走高行情的初期震盪階段。未來還是有機會繼續創新高。