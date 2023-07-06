首先，美國今年因升息壓抑商品需求，製造業庫存消化緩慢，5月份製造業PMI連7個月低於榮枯值50以下；服務業PMI雖也震盪向下，但仍力守在50以上，因零售餐飲住宿等內需仍佳，FED於6月時將今年美國GDP成長率從3月預估的0.4%上修至1%。今年上半年標普500企業盈餘遜於去年同期，但經過企業陸續降低庫存與營業成本，下半年獲利可望逐季走高，明年也將持續成長。標普500指數過去10年平均本益比為20倍，2021年起受經濟降溫、企業盈餘成長性下滑影響，本益比由高點滑落。考量企業盈餘最壞已過，下半年起逐步改善，配合美國10年期公債殖利率降低，評價面有機會回升，估計合理的指數區為3800-4500點，本益比約為17-20倍。

美股投資重點在於雲端、AI、車用半導體，包括美國總統拜登去年簽署了4370億美元「降低通膨法案」，其中電動車成為重要指標。同時，ChatGPT再掀美國AI投資熱潮，美國國家科學基金會亦撥款成立7個國家AI研究機構，推動氣候、教育、網路安全等領域突破。

至於中國大陸經濟現階段尚處於弱復甦格局，但因2022年基期低，今年GDP成長率可望超過5%，目前成長動能主要來自於公部門及基建推展。陸股上半年獲利動能偏弱，下半年中國大陸官方將陸續推出一系列經濟穩增長政策，包括優化經商環境、房地產限購政策鬆綁、更具體針對消費四大金剛(汽車、家電、家居、餐飲)的促消費擴內需政策，企業獲利回升可期。陸股上證指數過去幾年本益比平均為1.6倍，低點為1.2倍，目前陸股整體經濟局勢仍處於調整階段，中美對峙情況亦未改變，但股價本益比已落至1.3倍附近，來到相對低檔區，指數相對有撐，不過考慮整體經濟力道不如預期，上檔亦難有大幅漲升空間，推估下半年上證指數區間將介於本益比1.25到1.5倍區間，換算指數為3000-3500點間。

陸股投資關注四大領域，包括AI經濟、新能源車、綠色能源、中國特色估值等，中國大陸今年政府工作報告提及加快綠色能源及AI經濟發展，新能源電動車產業鏈建設也將逐步完善。此外，建立中國特色估值體系為2023年中國改善資本市場資源重置的重要政策，也是中國未來兩三年中長期資本市場政策主線。