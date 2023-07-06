7月6日，在上海2023世界人工智能大會開幕式上，特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉非常有興趣將自己的自動駕駛技術與其他汽車製造商進行分享，這個技術是超越時代的，而且會讓汽車使用率大大增加。馬斯克又認為，中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智慧，中國會有很強的人工智慧能力。

馬斯克表示，一般家用車一周使用時間為10小時至20個小時，多數時間都在停車場，但對於全自動駕駛的汽車而言，使用時間一周可能在50至60個小時，這樣全自動駕駛的使用率比非全自動汽車快多了5倍。

對於當前特斯拉自動駕駛的進展，馬斯克表示，已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛狀態，已經在美國的道路上測試，現在很少會需要人工干預。他預測要實現全自動駕駛或說4~5級的全自動駕駛，大概今年晚一點時候就能實現。「我以前也做過預測都錯了，但是我覺得此刻做的預測比以往任何時候更接近於現實。」