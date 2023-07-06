天后「CoCo」李玟昨傳出在2日輕生，5日醫治無效身亡，享年48歲，引來演藝圈好友一片哀悼，不少曾和她接觸的媒體人也一一發文，資深記者吳禮強稍早在臉書專頁分享昨晚收到推播消息本來還不敢置信，隨著一家家媒體都推播，才相信這事實，他也分享了江湖傳說李玟是「李右臉」的小故事。

吳禮強稍早在「帽筆生花」臉書專頁透露，昨晚去唱KTV收到李玟想不開離世的新聞，他回想李玟的點點滴滴難以置信，個性上她是陽光、燦爛、堅毅的女生，工作方面近年李玟也在大陸闖出一片天怎麼會就這樣撒手離開，吳禮強回憶，過去當記者的20年期間最讓他驚訝到不敢置信的消息，從第一名起是張國榮、陳寶蓮、梅艷芳、鳳飛飛過世，接著就是李玟。

接著，吳禮強回憶，過去在TVBS《娛樂新聞》時期曾邀李玟來宣傳，從台上望向攝影機的座位通常是大來賓在左、主播在右，但因為李玟右臉比較好看，因此宣傳提議可否讓李玟和主持人位置對調，但如果交換畫面看上去就會使主播反而變成客人，因此沒有接納宣傳的提議，因此那段訪問變成李玟全程用右臉受訪，和主播看同方向而非對視，也讓李玟坐實了「李右臉」的稱號。

之後李玟登上了奧斯卡頒獎典禮，自此只要是她的宣傳稿，一定會有一句「第一位站上奧斯卡的華人女歌手」，記者間還開玩笑不知道這句話要用多講，吳禮強說，沒想到真的說了一輩子，直到李玟人生落幕，他無奈表示：「只是天后的人生也太短了。」

最後，吳禮強說最後一次見到李玟是2017年她在北京的演唱會，李玟主度聊起腳傷、倒嗓的事，談到老公，李玟瞬間從天后變成小女孩，還開心說演唱會結束終於可以吃杯子蛋糕，但圈內人都知道李玟的對自己的要求是出了名的嚴格，一天只吃一根香蕉，還有次偷吃雞腿，聽到媽媽現身，李玟嚇到雞腿都掉了，可見她把媽媽的話看做聖旨，而這些外人不一定看得到。吳禮強感嘆李玟輝煌的一生太短、太令人惋惜，但她在粉絲心中也會留下最美的樣子，「謝謝李玟用歌聲和音樂帶給我們的美好」。

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