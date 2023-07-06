根據歷史數據，每當聯準會將結束升息循環時，債券價格通常會提前落底反彈，等到聯準會開始降息，債券價格還會進一步大幅上升，又以長天期公債更有機會獲得較高的資本利得。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例，若投資人在升息末段進場，並持有至降息周期結束，美國長天期公債漲幅分別達到50.49％、50.56％及40.77％，遠勝美國短天期公債最高僅23.93％的漲幅。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，在貨幣政策效果滯後效應、信貸緊縮效果逐步顯現下，預期美國經濟成長趨勢仍偏向下行。雖然鮑爾日前表示年底前可能還會再次升息，但在通膨受到控制的情況下，即便聯準會再次升息，也已經到了升息循環的尾聲。目前市場也預期本月升息一碼後，聯準會將維持利率不變一段時間。隨著債券價格觸及近年低點，資產配置資金可望持續流入債市。

目前聯準會利率為5～5.25％，截至7月5日FedWatch利率期貨預示，市場認為聯準會將利率升至5.25～5.5％後，就會保持這個利率水準，之後最快於明年初啟動首次降息，並一路降息至年底。