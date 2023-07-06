警方趁嫌犯又再次於娃娃機店現蹤時逮人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近期林園及大寮區一帶出現娃娃機大盜，竊賊利用工具破壞零錢箱，或是以萬用鑰匙搜刮機台內的物品，且狡猾的他，皆是懸掛失竊車牌犯案，警方根據相關線索，鎖定家住屏東的26歲李姓嫌犯，深入調查才發現，新竹以南都有他行竊的足跡，至少犯案10起以上。警方日前在娃娃機店埋伏逮人，果然在他身上發現許多破壞工具，詢後依竊盜案移送偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

林園分局大寮分駐所陸續接獲民眾報案，近期有竊賊在林園、大寮地區多處娃娃機店行竊，持萬用鑰匙打開遊戲機台，搜刮行竊機台內的玩具，或者持油壓剪破壞鎖頭竊取零錢箱內的零錢。

警方獲報後，立即成立專案小組展開追查，發現這名竊嫌使用的交通工具，車號與車型都不相符，皆是懸掛失竊車牌作案。規避警方查緝，但是警方也不是省油的燈，過濾比對行竊影像，很快就縮小範圍，鎖定竊嫌是家住屏東的26歲李姓嫌犯，而且發現從6月起，從新竹以南都有他行竊的足跡，至少犯案10起以上。

警方鎖定犯嫌可能出沒的地點，徹夜未眠在選物販賣機場埋伏查緝，果不其然當竊賊上個月底再次出現大寮區光明路一間娃娃機店預備作案時，遭在場埋伏員警一擁而上，順利將這名娃娃機大盜查緝到案，果然在他身上發現許多破壞工具，詢後依竊盜案移送偵辦，並建請檢察官聲押獲准。