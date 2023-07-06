去年九合一大選，尋求連任的台中市長盧秀燕以超過27萬票差距大贏蔡其昌，且盧秀燕在台中市29區的得票數全贏。據最新施政滿意度調查，盧秀燕整體施政滿意度為62.72%，值得注意的是，與去年3月相比，滿意度大幅提升了10.48個百分點。

盧秀燕在去年九合一選舉時票數一路領先，最終以79萬9107票、得票率59.35%順利連任台中市長。《菱傳媒》今（6）日公布委託皮爾森數據進行的「台中市長施政滿意度」網路民意調查結果，有40.99%的市民表示非常滿意盧秀燕的整體施政表現，21.73%表示滿意，合計滿意度達62.72%，另有19.35%表示不滿意、17.93%非常不滿意，合計不滿意度達為37.28%。

該民調顯示，在台中市施政面向表現上，有35.1%市民最滿意觀光旅遊，接著為醫療環境33.68%、交通23.72%、教育19.92%、經濟就業17.27%、環保15.65%、治安14.99%。而台中市民未來3年最擔心的問題以交通居冠，有59.39%，另外也有高達52.28%市民憂心治安問題，39.94%市民憂心經濟就業、26.76%市民憂心教育、23.62%市民憂心環保、15.37%市民憂心觀光旅遊、憂心醫療環境的市民有10.06%。

與《菱傳媒》去年所做的施政滿意度調查相比，盧秀燕去年拿下52.24%滿意度，如今躍升至62.72%，滿意度提升10.48個百分點。

盧秀燕上任後佳評不斷，《遠見雜誌》今年5月30日公布「2023縣市長施政滿意度調查」，盧秀燕在施政滿意度與施政分數分別為72.6%及74.1分，不但改寫合併升格以來的新紀錄，這2項成績更高居六都市長之首。如今盧秀燕最新施政滿意度出爐，也顯示其「藍營天后」的稱號當之無愧。