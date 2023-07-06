彰化縣福興鄉發生人倫悲劇，一名62歲男子以榔頭攻擊妻兒，造成妻死兒傷。彰化縣政府已指派社工介入關心，初步暸解，該男因昨天傍晚精神狀況不穩與家中債務問題而出現攻擊妻兒之憾事，妻子緊急送醫後仍不幸身亡，兒子暫無生命危險，行凶男子也已強制就醫。

這起駭人聽聞的人倫悲劇因民眾直擊榔頭男追殺兒子到超商，影片上傳社群平台後引發大批網友驚呼，並大讚當時超商店員挺身而出保護被害人，否則後果不堪設想；當時不少直擊過程的民眾都也都對店員讚許不已；事發超商今天不受訪。

福興鄉發生人倫悲劇，震撼地方，福興鄉長蔣煙燈指出，一直有在關懷該戶人家，該男娶印尼籍妻後，其妻常將金錢寄回印尼，原本該男在彰濱工業區做電鍍技術員，後來因車禍受傷，導致不能工作，原本還有2棟房子，婚後17年都已陸續賣掉，現在租屋，最近妻子疑又向地下錢莊借貸，夫妻因此時常爭吵。

鹿港警分局偵查隊長鄭登源表示，該分局獲報後，派員到場時，男子妻子已倒臥在現場，經現場目擊民眾指引，隨後在附近超商發現行凶男子，當時該男手持榔頭，初查該男與妻子爭吵後，憤而持榔頭攻擊妻子與兒子，詳細事發原因及有無家暴報案紀錄，仍在清查中。

目擊民眾說，看到行凶男子持榔頭攻擊兒子時，趕緊將家門緊閉，並立即報警。鄰居表示，行凶男子一家去年才搬來，一家租屋在該地，平常較少與左鄰右舍互動，並不清楚其一家狀況。

彰縣府指出，經查家戶為福利戶，夫妻均有衛生局列管，經常住院療養，家戶有社工陪伴，現因家逢變故又家庭親屬資源較疏離、薄弱，家中兒少已由該府安置，後續本府將持續提供兒少治療資源與心理、精神重建服務，共同與兒少面對此次不幸的暴力事件、全力穩定其生活。

縣府強調，後續除持續關懷家屬及協處喪葬事宜外，並將提供司法程序之協助；同時提醒民眾如自身遇到家暴或家屬間之相處議題，請主動向社會處或適時撥打113尋求協助、緊急時請撥打110，以防止憾事再次發生。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線