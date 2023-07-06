桃園少年之家收容行為偏差的「非行少年」，多數社經背景較弱勢，鮮少有「坐飛機」的機會，為了完成夢想、並貢獻所長，因此提案參加等家寶寶協會辦理的「第2屆圓夢計劃」用所學的「音樂」赴澎湖用音樂與受刑人交流生命故事。

等家寶寶協會今天辦理「圓夢計畫頒獎典禮」，共有65位孩子完成提案，並呼籲各界重視育幼院兒少表意權，等家寶寶協會執行長王子瑜表示，圓夢計畫的緣由為在疫情期間，為孩子辦理線上課程時，發現育幼院兒少擁有許多夢想，但可能因為資源等原因沒有機會實現，今年邀請4間兒少安置機構發想，並解決「有夢想但不敢說」、「覺得自己不配擁有夢想」、「沒有資源實踐夢想」等問題。

其中桃園少年之家提案的計畫獲得「夢想翱翔獎」，桃園少年之家收容兒少多是因為行為偏差的少年，秉持著「取之社會，用之社會」的少人決定提案赴澎湖監獄演奏，讓美妙樂音傧進受刑人的心裡，支持他們突破人生困境。參與計劃的15歲孩子小智表示，學習音樂已逾1年的時間，盼透過此次機會也達成「坐飛機」的願望。

「誰說我沒有夢想？！─等家寶寶協會第2屆圓夢計畫」將在即日起至12日，在台北火車站大廳展出，展出圓夢計劃提案內容，並開放民眾票選心目中支持的計畫，也透過遊戲讓民眾瞭解育幼院孩子遇到的夢想困境。