2023年下半年股市將受「高利率」、「高物價」兩大烏雲壟罩，但也將迎來三道曙光，包括「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷底翻揚」、「無風險利率轉折後有助科技股評價提升」。對於後市展望與投資策略，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，目前偏高的利率及物價水準不利經濟回溫，而美國地區銀行風險雖降唯仍有負面影響，但科技產業在庫存調整接近尾聲及AI等新應用興起之下，下半年營運可望回溫，投資並以大型藍籌股、科技產業為佳。其中，各國政府推出獎勵政策促進的再生能源、電動車、半導體等次產業，後市表現可期。整體台股指數區間預估在14,500-17,800點。

隨著通膨獲得控制下，FED升息將進入尾聲，但相較於過去的平均利率，目前的利率水準仍位處十年來的高檔區，且預期將維持一段時間。高利率抑制企業投資活動與資金槓桿，不利於經濟表現，市場預估2024年底，FED聯邦基金利率才有機會降至4%以下。另一朵烏雲「高物價」，主要是美中之爭與新冠肺炎疫情影響，改變全球化生產模式並推升物價，雖今年下半年CPI年增率因基期墊高而出現下彎，但物價水準仍遠高於過去。此外，歐盟2021年提出「碳邊境調整機制」，美國也在隔年提出「清潔競爭法案」，預告全球將進入碳稅時代，課徵碳稅產生額外成本，將更不利於平抑物價。

全球經濟受到利空紛陳影響，仍處於修正當中，蕭乾祥表示，隨著通膨衝擊消費及美中科技戰持續，全球貿易量年增率遠低於長期平均，而物價居高不下以及美國區域銀行事件，造成中小型企業資金緊縮，美國下半年經濟成長力明顯放緩，但因服務業表現仍佳，不致於落入大幅且長期的衰退。而歐元區在升息及通膨壓力下，GDP表現疲弱，短期難有改善。中國則在貿易戰後，經濟三駕馬車缺一，出口明顯下滑，今年在結束清零後僅呈現弱勢復甦。

蕭乾祥指出，在終端消費縮手之下，市場預期今年企業營運表現不如往年，尤其在高利率及高物價環境下，負債及財務槓桿較高的中小企業面臨獲利縮水，大型企業則相對持穩。觀察代表大型股的標普500指數與代表中小型股的羅素2000指數，去年標普500獲利年增率12.6%，今年獲利預估衰退1.3%；羅素2000指數去年獲利年增11.3%，今年估有10.3%的衰退。同時，今年3月起美國地區銀行接連倒閉，雖為少數單一事件，但市場仍擔心銀行資產品質與中小企業的資金緊縮問題，觀察標普 500指數，今年至6月初漲幅為11.4%，在剔除市值前三十大企業後，指數則下跌2.7%，顯見資金朝大型股集中。

雖然總體經濟有雜音，但今年下半年科技產業將出現三道曙光，第一為庫存去化可望告一段落。新冠肺炎疫情造成全球供應鏈生產斷鏈及物流運輸異常，科技廠採高庫存政策以確保貨源，但俄烏戰爭後終端需求快速萎縮，形成高庫存問題。在歷經近一年的庫存調整後，今年第二季面板、PC、手機等庫存已回到長期平均水位。其次是產業上半年獲利雖低迷，但低點已現，預期第三季將恢復正成長，明年成長率可望持續翻揚。

第三則為FED啟動升息後，全球股市轉折向下，由於高成長的科技股對利率的敏感性甚高，導致去年科技股的跌幅相對較重。不過，去年底美國十年期公債利率創高並拉回後，科技股股價相對績效便出現反轉，隨著美國十年期公債利率下滑，將有助於推升科技股評價。

在選股方向上，蕭乾祥表示，綜合國家政策面、產業技術面、市場需求面，下半年的台灣投資聚焦「CASE」四大產業，分別為碳交易(Carbon Trade)、人工智慧(Artificial Intelligence)、半導體(Semi-Conductor)及電動車(Electric Vehicle)，其中AI的供應鏈體系龐大，包括IP、晶圓代工、先進封裝、基板、伺服器代工、散熱等公司受惠多；電動車除了傳統的減速箱及線束廠外，未來在中央控制板、充電管理及充電椿等商機亦值得留意。此外，台股歷年的殖利率表現多居新興亞洲國家之首，在步入除息旺季下，高殖利率龍頭股也可留意。同時，在綠能政策下的儲能重電股以及步入旺季的觀光旅遊業也可列入參考。