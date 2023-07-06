高市府觀光局規畫從8月19日起連續3周假日辦理「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」等三大人氣美食活動。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局規畫從8月19日起連續3周假日辦理「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」等三大人氣美食活動。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

眾所期待的高雄限定美食月即將到來，高市府觀光局規畫從8月19日起連續3周假日辦理「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」等三大人氣美食活動，其中，「高雄奶茶節」更是首度舉辦，高市府歡迎各地熱愛美食的老饕到高雄享受美食之旅。

高雄市長陳其邁表示，去年辦理「大港閱冰」及「鹹酥雞嘉年華」活動，成功吸引成千上萬美食饕客前來朝聖，好評迴響不斷，今年為了回應民眾及商家熱烈敲碗，即將再度重磅回歸，今年更加碼規畫高雄特有的超人氣飲品「奶茶活動」，歡迎海內外老饕在暑期安排高雄美食之旅，保證CP值爆表、物超所值。

觀光局長高閔琳說明，「大港閱冰」於8月19日、20日在鼓山輪渡站前（濱海一路）舉行；「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」於8月26日、27日在大遠百追夢廣場舉辦；「高雄奶茶節」於9月2日、3日在捷運鹽埕站埔站2、3號出口（大勇路）舉行。

觀光局指出，「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」等店家報名活動即日起正式起跑，歡迎高雄市有興趣參的店家趕緊搶先報名。三大人氣美食活動除邀請人氣店家參與市集活動外，也會邀請特色餐車業者參加，每場皆有超過40家以上攤位品牌，現場還有許多親子互動遊戲，歡迎全家大小一起來享樂。