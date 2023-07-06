在家庭裡很多事都是夫妻共同協調，但有時也會出現以一方為主的狀況，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚男、巨蟹男、牡羊男非常聽老婆的話，也願意讓她們拿定所有主意。

▍雙魚男

雙魚座是暖男，雖然工作忙碌，無法一直在家陪伴老婆，但凡事都會讓老婆，很多事都聽她的，讓她拿定主意，休假時間也會帶老婆出外旅遊，或陪老婆去想去的地方，非常黏老婆。

▍巨蟹男

念舊，在意安全感的巨蟹男，為了照顧好自己的家庭，願意承擔家務，也十分配合老婆，老婆想做任何事基本上他們都不會干涉。巨蟹男雖然有點大男人，但只要家庭和諧，就不會想和老婆發生爭吵。

▍牡羊男

牡羊男婚後可能還有些孩子氣，愛玩愛新鮮事，靜不下來，時常需要老婆配合他們。不過因為個性直，脾氣非常容易懂，老婆只要用點方法，就能讓他們乖乖聽話。而吃軟不吃硬的他們，若碰到聰明有智慧的老婆，就會輕易的被牽著鼻子走。