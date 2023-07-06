華語天后李玟（Coco）罹患憂鬱症數年，雖積極地治療，仍不敵病魔摧殘，5日不治身亡。噩耗傳開後，不少名人紛紛發文哀悼，其中八點檔女星賴慧如，除了感傷李玟的離去，也自爆曾是重度憂鬱患者，更輕生多次。

李玟1994年正式出道，唱紅無數經典夯曲，還是首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，巨星地位無庸置疑，而螢光幕形象一向陽光、正能量的她，卻早在數年前罹患憂鬱症，但她鮮少對外展現脆弱的一面，直到近期病情加劇，李玟才撐不住。賴慧如今（6日）發長文感嘆，近期大家都在關注Me Too，但比起性騷事件，她更想關注憂鬱症，「因為Me Too你願意提起勇氣說出口，但是患有憂鬱症的人，卻不會把悲傷說出口。」

賴慧如自爆曾是重度憂鬱症患者，一天要吃3顆半到4顆的藥，但很少人知道這件事，因為她在大家面前總是展現開心的一面，只有親近的人知道她其實很憂愁，「我輕生過很多次，但我很幸運，我被身旁的朋友、經紀人、閨蜜都拯救我過，每當回來的時候，都會覺得為什麼，你們救我回來的意義到底是什麼，那時候我還沒辦法感受，所謂的 很多人愛我這件事情，當每個人告訴我，我有家人、我有女兒、我有愛我的朋友的時候，我只覺得你們根本不懂，但我也無力在解釋所有。」

直到現在，賴慧如慢慢恢復身心健康，雖然沒有完全好，常常陷入負面情緒，但至少沒有想不開的念頭，她慶幸遇見人生重要的導師、男友、男友家人和知心好友，「當你願意打開心房接受的時候，你的人生不會只有怨恨，不會只有負能量」。

賴慧如感嘆李玟生前不斷堅持復健、治療腿傷，真的很不容易，呼籲大家都能好好關心身旁的每個人，也謝謝曾幫助自己、一直支持她的粉絲們。

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