去年918台東強震造成多部多處災害，高雄當時震度達到4級，搖晃劇烈，當時住在鳳山的岳姓男子下樓逃生，忙著打電話報平安時，忘記順手放置在花圃上的皮夾，事後被經過的鄭姓男子撿走。岳男透過警方找到鄭男，鄭男坦承已花光現金5000元，高雄地院依侵占罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。

去年9月18日下午台東發生芮氏規模6.8強震，高雄震度4級，搖晃劇烈，當時住在高樓層的岳男當時嚇到立刻衝下樓避難。地震結束後返家，發現逃難時帶在身上的皮夾不翼而飛，趕忙報警處理。

岳男表示，發生地震時他第一時間抓著皮夾就衝下樓，驚魂未定的他當時急著打電話給家人報平安，順手將皮夾放在花圃上，事後見沒有餘震便安心上樓回家，離開時忘記帶走皮夾，直到要洗衣服時才發現皮夾不見了。

警方調閱監視器，發現偷走錢包的是住在附近的鄭男，循線上門查訪，鄭男一開門發現是警察，才乖乖交出撿到的皮夾。岳男清點皮夾時，發現證件、金融卡都在，但裡面的5000元現金不翼而飛。

鄭男一開始還裝作不知情，在員警查問下才支支吾吾表示，現金全被他花光了。

法官認為，鄭男因一時貪念，偶見他人遺忘在花圃的皮包，不但沒有試圖返還或交給警察，反將皮夾及現金占為已有，增加失主尋回困難度，損害他人權益，實在不可取。審酌他迄今仍未賠償岳男分文，最後依侵占離本人持有物罪判他罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。