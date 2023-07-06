國際天后李玟昨(5日)爆出噩耗，二姐李思林（Nancy Lee）證實她於本月2日在家輕生，緊急送醫搶救宣告不治，而她傳出生前已經立好遺囑，將約40億台幣的財產全數留給「最愛的媽媽」。

李玟闖蕩演藝圈30年，據悉累積身家財產超過40億，如今傳出噩耗後，讓人好奇會由誰繼承?不過外傳和丈夫因為婚姻觸礁早就分居，此外，Bruce多次鬧出緋聞，被視如己出的兩位繼女也未對她多做關懷，感情似乎未如外界想像中好，因此推估遺留下來的大筆遺產，將交由媽媽與兩個姊姊繼承，根據《星島頭條》報導，知情人士透露李玟其實已立好遺囑，會將所有財產留給「最愛的媽媽」。

至於外界關注的李玟老公動向，根據《星島頭條》報導，Bruce這周都沒到香港公司上班，同事也表示已經多日未見到他的身影，不過該知情人士透露李玟輕生當天，男方人並不在香港，直到事發隔天，才火速返回香港。

李玟輕生之後，被家屬緊急送往醫院，當下醫生強調處於腦死狀態，要求家屬放棄急救，不過高齡86歲的母親堅決不能輕易放棄女兒，二姐李思林不捨母親如此悲痛，懇請醫療團隊只要有一絲機會，都不要輕易放棄，對此，醫生要家屬做好最壞的心理準備，因為李玟隨時有離開的可能，不過送院後便處於昏迷狀態，經過3天搶救仍宣告不治。

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