美中衝突恐越演越烈，周三再傳出拜登政府打算限制大陸企業使用美國雲端運算服務，以打壓人工智慧技術的發展，然而此事遭專家看衰，直言失敗機率很高，因為大陸本身的雲端服務就已經相當發達。

華爾街日報搶先曝光，拜登政府考慮要求雲端服務提供商，向進行人工智慧模型訓練的大陸企業提供服務前，需要取得政府許可。事實上，包括微軟及亞馬遜都有提供相關服務，還透過大陸的合作夥伴，在當地與阿里巴巴等巨頭競爭。

報導提到，即使美國禁止輝達、超微的高階人工智慧晶片出口至大陸，但一名不具名美國研究人員透露，大陸企業仍可透過美國雲端運算服務提供商拿到晶片，代表禁令恐形同虛設。

環球時報報導，北京訊息消費聯盟理事長項立剛認為，拜登政府通過限制雲端服務來打擊大陸人工智慧產業的手段不會非常有效，「大陸科技巨頭吃下國內雲端市場的大部分市占，並形成相對成熟的生態系統，而亞馬遜、微軟等美國公司的市占率較低。」

項立剛也警告，從此事觀察，美國對大陸的科技打壓已經走向極端。國際數據資訊公司IDC公布的數據顯示，截至2022年底，阿里巴巴、騰訊、華為、中國電信及亞馬遜為雲端運算前五大企業，前四家佔據64%以上的市占率，亞馬遜僅占約8.6%的比重。

此外，大陸工信部也提出數據，今年上半年，大陸雲端運算及大數據服務的收入達4366億人民幣，比去年同期成長16.9%，前景可期。