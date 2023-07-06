曾被「卡管」的台灣大學前校長管中閔指他於2018年1月24日在臉書發文「I AM FINE」，竟遭立委柯建銘喊話恐嚇他「不死也半條命」。前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷告發柯建銘涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪。台北地檢署調查後認為柯建銘所言「不死也半條命」是對台大校長遴選案發表意見，是對時事之評論，難認有「加害」管中閔之意，因查無犯罪，簽結本案。

管中閔日前在臉書發文回憶當年「卡管案」，提及立法院民進黨黨團在2018年1月24日提出「主決議」，要求教育部應等「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」。立法院赤裸裸的以政治力干涉大學校長遴選了。當天晚上他打破沉默，在臉書貼出「I AM FINE」。

管中閔強調，「I AM FINE」3個字顯然激怒了一些人。翌日立委柯建銘在媒體喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。

律師張熙懷認為，柯建銘在台大校長遴選案程序中恐嚇要脅管中閔「不死也半條命」，此番言論已致令管心生畏懼，已構成恐嚇危害安全罪，因此於今年2月22日到北檢告發。

北檢檢察官在網路上搜尋柯建銘當時受訪時的影片，柯建銘說管在臉書上寫「I AM FINE」，「我就問他「ARE YOU OK？」他奉勸管中閔，因為過去大家在立法院大家有熟，他認為管應該表現像漢子一樣，自動婉拒，免得如果再燒下去，「不死也半條命」。

檢察官認為，「不死也半條命」這句話，是柯建銘針對台大校長遴選案的個人意見，認為管中閔應婉拒就任台大校長，僅係對時事之評論，尚難認有加害管中閔的意思，亦無具體加害法益之惡意告知之行為，未見有可將「不死也半條命」詮釋為恫嚇管中閔之因素，告發事實與犯罪無關，簽結本案。

張熙懷是司法官訓練所25期結業，曾任士林地檢署檢察官、台北地檢署主任檢察官、台灣高檢署檢察官，任職北檢公訴主任期間，因有豐富的公訴歷練，而稱為「公訴之神」，他曾負責前總統夫人吳淑珍涉國務機要費案公訴論告而名噪一時。