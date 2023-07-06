李玟昨（5）日傳出驟逝消息，親姊也發文證實死訊，消息曝光讓外界相當震驚與不捨。李玟二姊李思林日前透露，李玟當年為了賺錢給姐姐讀書而放棄上大學，且她從小就非常懂事，誓言要讓媽媽過好日子，她很感謝妹妹的付出，激動地落淚：「下輩子我也要繼續做她的家人」。

李玟未出生前父親就已離世，三個孩子都是由母親獨自扶養長大，李思林受訪時曾透露，由於李玟在成長過程中看著媽媽辛苦工作養育她們，所以自小就奮發圖強，誓言讓媽媽不要辛苦工作，且自己甚至放棄念大學，讓她們都能念書圓夢。

然而，李思林提到，這件事看在許多人都認為李玟是「犧牲」，但李思林坦言「一點也不覺得是犧牲，李玟帶我看了很多地方」也是這些經歷造就了她，很感謝妹妹李玟。

此外，李思林表示，李玟是個「完美主義者」，過去拍攝MV時，都24小時不睡覺，若需跳舞更是同一個動作無限循環，演唱會則是兩個半小時完全不休息，讓李思林相當心疼，「她對自己要求很高，她是個很努力的人，她有成就是因為她有擔當，她希望我們有好日子過，所以我很感恩」，更向妹妹李玟暖心喊話：「下輩子我也要繼續做她的家人」。

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