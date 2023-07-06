大陸安徽芜湖一間服飾店老闆分享，近日有位女客人來消費，在店裡試穿了3件裙子，最終買了2件，怎料隔天女客人帶著其中一條回來要退貨，本來他覺得無妨，但在聊天過程意外得知女客人試穿裙子的時候，竟沒穿內褲，讓他當場搖頭拒絕，因為實在太不衛生，引起網友討論。

綜合陸媒報導，大陸安徽芜湖一間服飾店老闆公開一段監視器影片說，最近有一名女子來店裡試穿衣服，買了裙子回家，隔天將裙子「原封不動」帶回來退貨，結果被他拒絕，因為女子沒有穿內褲就去試穿緊身裙。

不少網友看呆直呼很不衛生，「不穿內褲試穿衣服，就像是試穿內褲一樣，試問誰會去買別人試穿過的內褲」、「看完超無語，只想吐！」另有網友則歪樓直呼，比較想知道老闆為什麼會知道女客人沒穿內褲試穿。

對此服飾店老闆表示，與女子聊天意外得知對方試穿緊身裙的時候，並沒有穿內褲，因此才拒絕讓女客人退貨或換貨，因為這樣真的不太衛生，但女客人卻堅持要退貨，還回擊說「在國外都是這樣，那是你沒去國外生活過！」

服飾店老闆指出，事後回頭看監視錄影器，才發現女客人當天一共試穿了3件裙子，最後買走了其中2條，後面知道她沒有穿內褲以後，就拒絕讓對方試穿更多的衣物。