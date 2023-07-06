日前年7月3日全球均溫為17.01度，打破2016年8月的16.92度高溫紀錄，隔天7月4日再以17.18度速刷紀錄。專家表示，現在進入盛夏，溫度會越來越高，這個月看來紀錄有望不斷刷新，這幾天體感溫度則有可能到40度。

根據美國國家環境預報中心(NCEP)指出，今年7月3日為有紀錄以來「最熱的一天」，當日全球均溫以17.01度打破2016年8月的16.92度紀錄。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，本次紀錄首度突破17度，隔天7月4日又以17.18度刷新紀錄，現在是夏季真正高溫的時期，溫度會越來越高，一直到8月後才可能往下掉，「這個月看來會一直刷新紀錄」。

賈新興說，綜觀東亞未來10天天氣，由於太平洋高壓往北抬，高壓西側的偏乾偏暖氣流灌入東半部，中國大陸東半部會非常炎熱，特別是山東半島、遼東半島、河北、河南、天津等會有高溫熱浪，氣溫突破40度都是有可能；而明天開始一直到下周一(10)，大台北地區也有突破37度的可能，而體感溫度和氣象站溫度大概會有1度左右的差距，考量濕度、風速等因素，體感溫度有可能接近40度，甚至更高。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天到下周日上半天持續受到太平洋高壓及西南風環境影響，將維持高溫的天氣型態，這段時間西南風水氣不多，僅清晨到上午中南部沿海平地偶有零星降雨機率，山區則在午後有局部的對流雨。

溫度方面，除了原本在內陸、背風側容易有極端高溫之外，預期中國大陸上空、大氣中低層將有乾熱空氣順著太平洋高壓環流移至台灣北部，因此中北部白天高溫的時間還可能再延長，極端高溫發生機會也更高。

柯聿寧指出，下周隨著太平洋高壓勢力往北調整，太平洋高壓南緣的不穩定波動、東南風水氣比較容易往台灣移動，預估下周轉為午後對流較活躍的天氣型態。