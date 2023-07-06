烏克蘭內政部長克利孟科援引初步訊息表示，一名男子今天把自己關在基輔一間法院的建築內，在裡頭引爆爆炸裝置，據推測已把自己炸死，另有兩名執法官員在闖入法院建築時受傷。

路透社報導，一個特殊快速反應安全部隊的兩名成員在基輔市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）法院試圖制伏這名男子時受傷。事發時傳出兩起巨大聲響。

克利孟科（Ihor Klymenko）在現場向記者說明時表示，這名男子「因為引爆爆炸裝置…推測已經死亡」。

他在通訊應用程式Telegram上寫道：「根據初步資訊，他把自己炸死。」

克利孟科稱犯嫌為胡梅紐克（Ihor Humenyuk），並說他因為涉嫌在2015年造成4名烏克蘭國家衛隊成員死亡，稍早以犯嫌身分出庭聆訊。

克利孟科說，庭訊結束後，這名男子先把自己鎖在廁所裡，並朝兩名警衛丟擲一個爆裂裝置。

克利孟科又說，警察對空鳴槍後，胡梅紐克沒有離開建築，把自己關在另一間房間內。他拒絕與官員談判，並朝兩名警官丟擲另一個裝置，導致他們受傷。

克利孟科說，這名男子在這場衝突中死亡。有關當局正在進行調查，以判定他如何在法院內持有爆裂物。

下午5點過後傳出爆炸聲響後，警察衝入現場因應，當時可見數輛救護車進出法院建築。影片畫面顯示，至少有一名受害者躺在擔架上被抬出來。

莫斯科2022年2月對烏克蘭展開全面入侵行動，克利孟科在聲明中未提到此案與俄羅斯有關。