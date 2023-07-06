俄羅斯海軍兩艘護衛艦5日抵達上海，將與中共海軍艦艇進行聯合演練。這也是中國國務委員兼防長李尚福日前與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）會晤，表示希望與俄國海軍常態組織聯演後，首有俄國海軍艦艇造訪上海。

央視軍事6日報導，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮」號和「完美」號護衛艦組成的艦艇編隊5日到訪上海，開始為期7天的友好訪問。訪問結束後，俄艦艇編隊將與中共海軍艦艇進行以編隊運動、通信、海上搜救等為主要內容的聯合演練。

值得注意的是，俄羅斯響亮號、完美號2艘守護級輕型護衛艦上月27日出現在台灣東澳外海，航經我東部海域，穿越南海，進入菲律賓海南部，在台灣一度引發話題。

報導指，此次訪問是兩艘護衛艦首次訪問上海，也是俄海軍艦艇編隊第7次訪問上海。據官方釋出影片顯示，中共海軍人員在岸邊手持寫有「中俄友誼萬歲」、「熱烈歡迎俄羅斯海軍艦艇編隊訪問上海」的紅色布條，迎接俄國海軍的到訪。

據此前報導，李尚福3日在北京會晤葉夫梅諾夫。李尚福在會後表示，中國盼與俄國海軍「加強各層級溝通」，並且「常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作」。俄國國防部也發布聲明指，兩國海軍將特別強化在亞太地區的合作。