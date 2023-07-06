有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味評鑑所公布2023年評鑑結果，高雄農村產品表現優異，8項產品共摘下17顆星星，勇奪佳績，再創農村再生的產業新里程。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味評鑑所International Taste Institute（ITI）公布2023年評鑑結果，經200多位專業、具可靠公信力廚師根據外觀、香氣、口感、質地、後味之嚴謹評鑑後，高雄農村產品表現優異，8項產品共摘下17顆星星，勇奪佳績，再創農村再生的產業新里程。

高市府農業局長期耕耘於農村社區產業之推廣，輔導農村社區將特色農村作物進行產品研發、包裝設計、產品定位等內容，建構高雄農村社區產業商品化與產業化之佈局，提升高雄農村產業整體競爭力，成效備受肯定

今年高市府更鼓勵農村社區挑戰自我，參與全球食品業界公認最具影響力之比利時國際風味評鑑所International Taste Institute（ITI）專業評鑑，邁向國際舞台。

高雄市政府農業局今年共輔導8支農村社區產品參與ITI國際評鑑，包含六龜新發社區發展協會原生山茶系列的「長韻碧玉茶」、「醇香紅寶茶」及「葉香白鑽茶」；永安新港社區發展協會「魚餅酥酥」；中外餅舖「貴妃笑」及「蕉蕉女」；蜂巢氏與南勝社區發展協會聯名的「荔枝鮮果飲」及「蜜箱蜂蜜檸檬水」。其中新發社區的「醇香紅寶茶」及「葉香白鑽茶」更是勇奪三星高分評價，為高雄農村產業再創榮耀高峰。

農業局表示，這次高雄農產品別具特色且品質優異，是近年來市府配合農委會水保局成功合作案例，此次可在國際食品界米其林ITI賽事勇奪佳績，是對高雄農村產業的莫大肯定。

農業局長張清榮指出，為了要讓更多民眾品嘗到高雄在地滋味，特別與蔦屋書店洽談上架事宜，上述8項獲得風味絕佳獎章產品及社區產品，即日起於「全球最美書店」之TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店（大立店）限定販售，歡迎有興趣的民眾除了逛最美書店，也能一起來品嘗星級農村再生好物。

除了上架蔦屋書店外，未來市府也會於線上線下持續推廣高雄特色農村再生好物，「2023高雄農魚好市集」也同步在7月5日至7月11日於漢神本館B3舉辦，歡迎民眾多多支持高雄農村產品。