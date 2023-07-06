台股指數更新：中午12點一度下跌超過300點。

持續升息陰霾籠罩，美5月工廠訂單低於預期，美股收低，台股在台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)三大權值股領跌下，指數開低震盪走低，盤中短期均線全數失守，跌點達到200點，預估成交金額3400億元。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，時序進7月後市場將關注以下幾點：1、7月27日FOMC會議是否再度升息？以近期經濟數據來看，市場對於第3季通膨疑慮再起，即使6月停止升息後，聯準會暗示下半年仍有升息空間；2、上市櫃公司進入法說會旺季，對後續景氣展望如何，亦將牽動市場對下半年景氣的預期；3、nVidia釋出極度樂觀的第2季展望，引發美台股市瘋狂追價AI的投資浪潮，台股AI相關供應鏈的投資評等更是直接re-rating，惟仍須留意後續基本面是否同步跟上，造成股價遠遠領先基本面數字，引發後續股價過熱後的回檔修正。

魏永祥指出，整體而言，即使科技業上半年尚處於庫存調整之中，但隨庫存水位的降低，預期下半年多數次產業的庫存可降至正常水位，只要全球地緣政治風險並未提升，或未發生重大系統性風險，預期下半年科技業仍有正常的回補庫存循環。加上在AI投資浪潮帶動下，市場開啟風險偏好(risk on)模式，台股多頭行情可望延續，第3季若遇較大回檔修正可伺機逢低布局。