向來給人正面又充滿能量的知名歌手李玟，5日被二姊李思林證實2日在家逝世，享年48歲，消息一出震驚外界，而李思林接受採訪，還原事發當天妹妹李玟的搶救過程。

據《壹蘋新聞網》報導，李思林回想李玟生前幾天「最後眼神變得都是空洞的，真的很可惜，一顆耀眼、樂觀的巨星，最後竟變得厭世，一定是承受了很大的痛苦。」原本她都陪在李玟身邊，因工作外出而發生憾事，送醫後她拜託醫生盡力救妹妹，雖然李玟最後還是過世，但李思林還是非常感謝醫療團隊的付出。

事實上，李玟近幾年飽受憂鬱症所苦，經過長時間的努力依舊不敵病魔於5日傳出逝世消息，李思林悲痛表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。

此外，李玟的經紀公司發文也證實她離世的消息，並發文哀悼：「李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，她是華人的驕傲，她的履歷一直被所有人深深記得，她不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。」並向粉絲喊話：「雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

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