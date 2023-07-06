交通部公路總局6月21日舉行「桃竹竹苗生活圈通勤月票」審查會議，但審查結束之後至今無消無息，地方政府一直沒收到交通部正式會議紀錄及審查意見，但市府不想等待，必須爭取民眾權益，5日已再速提中央審查，盼交通部盡儘速核定、及早上路實施。

為了讓民眾多利用大眾運輸交通工具，中央與地方政府共同推出北中南3大生活圈通勤「TPASS行政院通勤月票」於7月1日正式啟用，包括「基北北桃」、「中部生活圈」、「南部生活圈」都已可使用，唯獨「桃竹竹苗」生活圈還未啟用與審核通過，讓桃竹竹苗如同「TAPSS孤兒」。

新竹市政府交通處長倪茂榮指出，上個月在「桃竹竹苗生活圈通勤月票」審查會議中，委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見。

但審查結束至今，尚未收到交通部正式會議紀錄及審查意見，市府不想等待，必須爭取民眾權益，因此僅能就會議上自行紀錄的內容先行修正，包含4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等進行補充說明，待收到正式會議紀錄後，再進行補充。

倪茂榮說，4縣市先自行記錄、快速修正送審，不但共同顯示了強大決心，這更代表著廣大市民及桃竹竹苗生活圈的殷殷期盼，希望交通部盡速舉行第2次審查會議，供市府與相關單位儘早完成前置作業，縮短上路期程。