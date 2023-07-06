彰化70歲的郭姓阿嬤全身痛了30年，各科都看遍了，被評估是纖維肌痛症，疼痛科醫師要她與疼痛共存，她輾轉找到擔任衛福部彰化醫院高壓氧中心主任的骨科醫師陳柏辰，接受建議嘗試高壓氧治療，效果良好，疼痛緩解，也改善了失眠的老毛病。

郭嬤表示，她大約在30年前開始全身疼痛，當時工作忙，加上還要照顧婆婆，身心勞累，心想應該過個幾天就會好，就不以為意，不料，竟是30年惡夢的開端。

後來她的疼痛範圍擴大，從頸部到下肢，無一倖免，主要在頸部、肩、手、腰部、臀部，看了免疫風濕科、骨科、復健科等科別，服藥只能緩解，還是無法解決疼痛。

後來到了醫學中心找疼痛科看診，醫師從各種數值及評估診斷為纖維肌痛症，告訴她這輩子可能要和疼痛共存，嚴重時再服藥緩解。

她之後又出現失眠症狀，被診斷為合併症狀，也是只能以藥物緩解。她除了服藥之外，在生活中就是穿寬鬆衣服，避免衣服碰觸肌肉而更痛，醫師也告知可用運動緩解，所以游泳成了她的生活日常。

直到幾個月前，她到彰化醫院找陳柏辰醫師看診，經建議嘗試高壓氧，開始一週2次的療程，2週後疼痛感大為消退，做了10次之後，疼痛感已經微乎其微，目前仍持續高壓氧治療。

陳柏辰指出，纖維肌痛症（Fibromyalgia）是全身肌肉慢性疼痛的疾病，尚無單一有效的治療，可用止痛藥及抗憂鬱藥物達到緩解，並希望患者保持愉悅的心情、充足的睡眠、規律的運動。

近來國內外很多文獻提出高壓氧可以改善纖維肌痛症，除了少數有短暫耳鳴、氣壓不適應的耳痛之外，大多數反應良好。