疫情解封後，元智大學學生籌組志工團隊，至泰北大同中學進行資訊、科學、音樂與文化教育服務。此行服務對象從幼兒園到高三學生，超過300位孤軍後裔們。服務期間讓泰北的孩子們感受到台灣大學生的溫暖與專業，留下的是彼此感動及不捨。

元智大學疫後重啟國際服務，「泰想和妳創造新世紀」團隊於6月24日至7月5日，由課外組老師林秀珠帶領師生包含新世紀團隊領袖，熱音社，學生會及華碩志工等12人，到大同中學進行12天志願教學服務。

元智國際志工在大同中學深耕服務超過10年以上，雖因疫情中斷三年，再次回來仍感深刻悸動。除了進班教學，也設計英語歌唱，AR、VR、scratch資訊課程，還有科學實驗萬花筒，冰淇淋與再生紙水墨創作等豐富多元課程。

林秀珠表示，團隊帶著華碩文教基金會所捐贈的10台再生筆電及大批教材、桃園市政府青年事務局以及華碩的贊助款，歷經10小時飛機及地面巴士的路程抵達泰北。在教學服務過程中，看到孩子一雙雙渴望透過學習翻轉人生的努力，也對張明光校長辦學理念－「再窮也不能窮教育」的堅持，感到由衷敬佩與感動。

泰北滿星疊的居民多是過去緬甸撣邦革命軍舊部遺族，1949年後由中國轉戰泰緬邊境定居，生活貧苦也因身份問題難以翻轉宿命。窮村、窮校、窮學生、窮老師，可說是泰北難民村華裔子民後代教育最真實的寫照。

為了給大同學子更好的學習成果，團隊特別規畫設計「詩書墨趣書法」課程，孩子們拿起毛筆在水彩紙上練習書寫自己的名字，並寫下代表心意的毛筆字，課程結束。大同中學高一的林同學說，觀賞著黑板上同學們的作品，體會著中華文字之美，覺得好棒！

擔任英語歌唱教學的元智大學熱音社社長包同學說，在課程規畫時，還擔心會教太難，但聽到同學說，老師教的都聽得懂，且用唱歌方式學英文有趣又好玩，讓她既感動又開心。