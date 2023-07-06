台北大巨蛋5日下午傳出有工人施作時觸電，導致一度失去呼吸心跳的意外事件。負責督導大巨蛋相關業務的副市長李四川6日上午表示，並非主體施工的工人，而是電信業者要進入大巨蛋內設置基地台，以便未來轉播或提供民眾手機使用網路，因此不會影響到大巨蛋使用執照的審核進度。

李四川說明，大巨蛋5日傳出的工安意外，是因為電信業者到大巨蛋內部裝設基地台，為了往後的轉播需求，或是提供給民眾的手機使用的網路。而現場是因為施作者在施工的時候觸電，送醫之前無呼吸心跳。

李四川說，第一時間勞動局勞檢處就抵達現場，目前三樓到五樓部分，電信業者裝設基地台的施作是暫時停工，「經過檢察官的鑑定，完了以後看看發生的問題在哪裡，我們勞檢處會依法來處罰。」

至於針對這次意外事件，是否會影響大巨蛋使用執照發放的進度？對此李四川解釋，由於電信業者裝設基地台的相關施作，並非屬於大巨蛋的主體工程，因此應該不會影響到使照發放的進度。

李四川也透露，市府最近已經在跟美國職棒大聯盟聯繫，約莫在7月底之前，會邀請大聯盟的專家來大巨蛋進行檢查，看看有沒有哪些缺點必須是要在賽前改建的。