2021年5月13日興達電廠發生部分機組跳機，釀全台大停電。監察院調查513停電事故，意外揪出「黑電」，核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。對此，民進黨立院黨團表示，核燃料沒有發動下是用輕柴油發電，並不是用核能原料來發電。

監察院糾正案文提及，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施，惟核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急全黑起動供給廠內機組緊急電源，但共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，這個有點過度政治化，監察委員是哪一位？希望具體具名，而不是用不具名方式，當時因為台電SOP錯誤，監察委員有通過彈劾案，將4位台電人員移送懲戒法院表示認同尊重，但偷偷發核電不是事實，台灣電力公司有透明官方網站，核二跟核三並不是用核能原料來發電而是用輕柴油發電。

劉世芳呼籲，監察委員應該對外說清楚、講明白，台電如果偷偷用核電發電大家都會知道，用核能發電是繁瑣複雜，而且牽涉到核能安全程序，不是一開一關核能就發電，程序需要很長很久，要按照國際原子能總署來處理。

她批評，監察委員用黑電是不是怕受到執政黨反駁，監察委員是獨立行使監察委員職權，可以請台電說明不是用放話說這是黑電，也請到台灣電力公司查清楚說明白。