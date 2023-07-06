民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生日前接獲恐嚇傳單，6日呼籲各界理性面對政治。（潘虹恩攝）

民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生日前接獲恐嚇傳單，內容除批判民進黨外，甚至揚言「歡迎大家把蔡英文、民進黨立委、法官、廢死聯盟及其全家……全部都殺光」，警方訊後依恐嚇罪嫌法辨，李天生6日呼籲各界理性面對政治。

據悉，6月18日16時38分左右，有位民眾頭戴帽子及口罩出現在大里區新生西路的服務處前，將名為「下架民進黨！滾出政壇！」的傳單插在警方巡邏箱後離去，服務處同仁於19日上班時發現傳單。

李天生表示，由於內容為可受公評的公共事務，原本不以為意，考量傳單末段「歡迎大家把蔡英文及其全家、民進黨立委及全家、法官及其全家、廢死聯盟及其全家，全部都殺光沒有關係，因為殺人不用償命，盡量殺！」文字，決定報警。

警方獲報經調閱服務處附近道路監視器掌握涉案人為年約40歲的婦女，訊後依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。經追查，該傳單並沒有全面發放情形，民進黨籍立委服務處也否認接獲類似傳單。

李天生說，該名婦女精神狀態正常，還是位知識分子。犯案後曾向地方人士自稱民進黨的支持者，因不滿民進黨施政不力，曾經先後向民進黨立委反映未果，轉向議員投訴，一時衝動才會放置傳單，希望獲得原諒。不過，他過去並沒有看過該名女子，也無相關黨幹部認識對方，是否為綠營支持者，持保留看法。

李天生表示，「關心政治、了解政治，對政治要有參與，但是要理性面對」，現在即將進入選舉，希望民眾在關心之餘，不要煽動犯罪和仇恨心境，造成社會不安，也不要做出犯罪行為。