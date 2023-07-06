PSG（巴黎聖日耳曼）法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）上個月向球隊發出聲明，表明自己不願執行自己剩下最後一年的合約，這讓PSG主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）忍無可忍，直接撂下狠話表示，若姆巴佩想繼續留隊，就必須重新簽下新合約。

姆巴佩和西甲強權皇馬始終眉來眼去，但去年卻意外以3年合約續留PSG，不過該合約實際只有2年，姆巴佩可以在當地時間今年7月31日前決定是否續約至第3年。雖然姆巴佩後來澄清並沒有向PSG施壓讓自己離隊，但仍堅決表達無意延長合約。

也就是說，下賽季有可能將會是姆巴佩在PSG的最後一年，也讓球團面臨兩難局面，他們希望姆巴佩繼續留隊，但又不願在明年夏天免費放走他，導致人財兩空。姆巴佩過去5年都是法甲金靴，PSG將會盡全力留住他，畢竟他們已經失去另一球星梅西（Lionel Messi）。

今（6日）阿赫萊菲在新任總教練恩立奎（Luis Enrique）的加盟記者會中，再度重申球隊立場：「如果姆巴佩想留下，我們也希望他留隊，但他必須和球隊簽下一份新合約，我們不想讓世界最佳球員以自由身離開。他也曾說過他不會，若他改變了主意，那並不是我的錯。」若姆巴佩執意不續約，PSG可能會把他掛牌出售，盡可能換回最大報酬，但這就換姆巴佩頭大了，若在9月1日前離開PSG，他將拿不到高達9000萬歐元的忠誠獎金。