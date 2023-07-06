放屁是正常的生理現象，不過若是太頻繁小心恐是癌！大陸一名27歲女性上班族最近經常腹瀉、放屁，沒想到就醫一查，發現罹患大腸癌晚期。究竟大腸癌跟放屁有無關係呢？浙江醫院消化內科副主任周鋒透露，雖然多屁尚未被證實與腸癌有直接關聯，但部分腸癌患者的確出現頻繁放屁的症狀，最重要的是觀察「屁味」是否出現「血腥味」或「臭雞蛋味」。

大陸一名27歲女性上班族近期不管吃什麼，總是特別會放屁，讓她很是困擾，除了一天可以放數十次屁之外，甚至經常腹瀉、腹痛，她以為是自己飲食太過辛辣導致就不去理會，父母得知此事後立馬要求她就醫，沒想到一照腸鏡竟被診斷出第三期大腸癌。

對此，消化內科副主任周鋒表示，若只是放屁次數增加，身體並無任何異常，民眾無須太過擔憂，不過仍要小心恐是腸癌發病警訊，因為的確部分腸癌患者會出現腸阻塞、便秘等症狀，導致排氣增多、頻繁放屁，「但並不能說頻繁放屁就是腸癌的典型特徵。」

周鋒也提醒，大腸癌是一種典型的「富貴病」，與人們的生活習慣和個人飲食息息相關，如果出現血便、排便習慣改變、腹痛腹脹、貧血、腹部腫塊等5大症狀，應立即就醫檢查，且腸癌早期幾乎沒有症狀，容易被民眾輕忽耽誤治療。