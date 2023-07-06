橋頭地檢署偵辦高雄市後備指揮部後備軍人服務科人員挪用公款案，經查發現祕書王男等5人於2018至2022年詐領38萬元，用來支付無法核銷的餐費與紅白包等。由於王男等5人已主動繳回詐領款項，檢察官認為無羈押的必要，分別諭知王男以10萬元交保，其餘4名被告則各以5萬元交保。

檢方調查，王男與該後備指揮部後備軍人服務科約聘吳姓聯絡員、後備輔導中心黃姓主任，以及兩名前王姓主任與前黃姓主任共5人於2018年至2022年共同以不實收據核銷請領動員整備費，及高雄市政府市援款，合計詐得38 萬餘元，用來支應該輔導中心無法核銷的聚餐酒錢、紅白包、捐助款及郵資等費用。

橋檢主任檢察官顏郁山及檢察官陳麗琇於7月5日指揮法務部廉政署南部地區調查組，兵分六路搜索王男等人的住所，並同步傳喚吳姓等5名被告與證人1名。經檢察官嚴維德等人訊問後，認為被告共犯貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物，及刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌重大。

因為考慮祕書王男等人已經主動繳回詐領款項，檢察官認為無羈押的必要，分別諭知王男以10 萬元交保，其餘4人各以5萬元交保。