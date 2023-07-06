48歲天后李玟昨(5日)因憂鬱症辭世，震驚各界，見此，近年也常被憂鬱症纏身的苦苓，稍早在臉書分享建議十句「不要對憂鬱症患者說的話」，其中包括「你要想開一點」、「你要學會接受」、「還有人比你更慘」、「人生本來就是這樣啊」等。

昨晚李玟的姊姊在微博證實李玟本月2日就想不開，緊急送醫急救3天後仍不治，引來外界眾說紛紜的討論，見此，苦苓第一時間就呼籲：「不要討論她如何離開，而是要記得她留下了什麼──那是生命燃燒的光！」希望大家把重點放在李玟過去的成就和鼓舞人心的善舉，認為她是燃燒了自己照亮大家。

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

長期受憂鬱症所苦的苦苓，接著寫下十句別對憂鬱症患者說的話，例如：「你要想開一點」、「你要振作起來」、「一切都會變好的」、「你要學會接受」、「你要知足感恩惜福」、「你要勇敢堅強面對」、「還有人比你更慘呢」、「人生本來就是這樣啊」、「你這個樣子怎麼對得起某某」、「我支持你，加油。」

苦苓指出，其實每個得過憂鬱症的患者都會告訴你，他想得到的不是這些，但到底陪伴者能做什麼、能說什麼？苦苓表示能靜靜地陪對方、聽他訴說就好，讓對方知道你永遠在這裡陪伴他，也許過了一陣子對方會好轉，如果沒有，至少說出去會讓患者好過一些，他也強調：「以上純屬個人經驗，當然最好還是尋求專業幫助」。

苦苓去年自曝被3病纏身，甚至一度交代好後事，他還因為憂鬱症復發一度停止更新社群平台和Podcast節目，當他重返崗位時，他以過來人經驗呼籲憂鬱症屬於生理和心理的疾病，一定要看醫生、定期吃藥，比起病情，他更擔憂老婆Jessy，表示外界都擔心病患，但陪病者的狀況更需要注意。

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