台北市議員徐巧芯等多名議員及周玉蔻，前年續收到裝有冥紙的恐嚇信件，檢方查出寄送恐嚇信的人竟是曾擔任台北市某社區主委的許姓女子，她因與鄰居相處不睦，冒用鄰居名義寄冥紙恐嚇信，一審依偽造文書等罪判刑10月，可易科罰金，台灣高等法院二審改判可易科罰金之刑7月。 可上訴。

高院審酌許女與潘存有宿怨，竟企圖嫁禍潘女，其犯罪之動機、目的、手段均不足取，且案發後不僅供述反覆不一，更指謂檢察官對其不正取供以圖卸責，見犯後態度不佳，惟念及其已年近七旬，本案犯罪尚非圖謀經濟利益，量處有期徒刑7月。

60多歲許女原是北市信義區嘉興街某社區主委，因與社區潘姓女住戶相處不睦，雙方有不少件互控官司，許女在2021年12月12日前某不詳時間，由該身分不詳之人先偽刻潘的印章1枚，再冒用潘名義簽發13張本票，並蓋用上開偽刻之印章，冒用潘名義偽造其署名於寄件人名條上。

許女將其中5張本票裝入信封內，並於信封上黏貼上開寄件人名條，旋將上開信件交付郵寄予北市議員張茂楠、洪健益、戴錫欽、陳永德及媒體人周玉蔻以圖嫁禍於潘；許女又冒用潘名義偽造之寄件人名條黏貼於信封上，並將寓意災厄之冥紙裝入信封內，旋將之寄送給北市議員徐巧芯、許家蓓，以圖嫁禍潘。