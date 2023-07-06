《SOGI手機王》資料顯示，今年6月1日至6月30日期間，來自逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊顯示，6月手機降價排行 TOP20中的前6款分別來自不同品牌，依序是POCO、華碩(2357)、Nokia、三星、Sony 和小米(含紅米)；三星高達8款產品進入TOP20 最多，其次小米4款，vivo則有3款。

6月降價幅度最多的手機是POCO X4 GT，其單月降幅6.7％，而總降價幅度更高達32.8％，這款手機早在2022年8月上市。由於POCO 陸續推出多款新機，主打類旗艦效能的POCO X4 GT在電商通路上的降價促銷力度跟著加大；儘管POCO主要銷售通路為電商及小米之家直營店，但部分產品流通到一般通路，造成價格出現明顯的下滑。

值得一提的是，單月降價幅度第二高的居然是華碩和華納兄弟消費品部合作推出的ROG Phone 6蝙蝠俠版。這款電競手機在2022年10 月銷售時對外聲稱「全台限量800台」，然而超過半年的時間過去了，市面上仍有產品在銷售和供貨，受到ROG Phone 7系列新機開賣影響，單月降幅達到6.3％，總降價幅度更是達到22.5％。

統計數據顯示，6月降價排行TOP20之中，5月推出的 Sony Xperia 1 V是最新上市的機種，其次是4月上市的三星Galaxy A34 5G (8GB/128GB)；另外，三星也有多款產品進入榜單，包括Galaxy S23旗艦系列(Galaxy S23/Galaxy S23+/Galaxy S23 Ultra)，以及三星熱銷的Galaxy A54 5G和Galaxy A34 5G等都出現在榜內。

《SOGI 手機王》總編輯張利安表示，6月降價TOP20有過一半的產品是在2、3月上市，以三星和小米旗下的紅米手機為主。然而，降幅最多的前3款(POCO X4 GT、ROG Phone 6 蝙蝠俠版、Nokia C31)並非近期上市新品，反而是去年產品；特別的是ROG Phone 6 蝙蝠俠版以電競手機結合「蝙蝠俠」IP 授權作為訴求，但隨著5月ROG Phone 7系列陸續接棒，限量聯名產品也出現促銷降價。