重啟服貿相關議題備受各界熱議，民進黨多次表達反對立場，黨主席兼總統參選人賴清德除呼籲選民不要投支持重啟的候選人，4日更稱這會把台灣「鎖進一個中國原則的市場」、是錯誤的決定。不過，國民黨立委王鴻薇揭發，近日受訪形容服貿是「臭酸10年的雞排」的外交部次長李淳，過去曾大力支持服貿，甚至還為此在校園與反服貿學生吵架。

王鴻薇今（6）日在臉書發文表示，面對最近她所揭發的立陶宛爭議事件，外交部荒腔走板的回應讓人啼笑皆非，尤其是身為東歐事務主管長官的次長李淳，昨在面對她明確的舉證時，完全無法就事實反駁，僅能回別人不懂，想掩飾這樣的外交醜聞。

王鴻薇指出，李淳過去曾大力力挺服貿，在服貿辯論中擔任支持一方，甚至還為此在校園跟反服貿學生吵架，但當了民進黨的官員之後，卻說服貿是「10年前臭酸的雞排」。王鴻薇並嗆問賴清德、總統蔡英文，是否認同李淳過去對服貿的言論？他有足夠的台灣價值嗎？「還是當了民進黨的官之後，台灣價值就上升了？」