國民黨立委鄭麗文指出，國民黨現在不換人，未來才是危機，更指在全代會前都還有機會。侯友宜今天表示，外面謠言很多，唯有我們團結在一起，面對所有挑戰，才能克服所有困難 。

民眾黨前立委蔡壁如透露，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲聯繫過，被認為是醞釀藍白合，不過被柯文哲否認。侯友宜也說，這可能要問民眾黨柯文哲。

蔡壁如也透露鴻海集團創辦人郭台銘這兩天會決定是否獨立參選，侯友宜說，郭董事長也是為了中華民國，讓台澎金馬這塊土地更好，大家有共同信念，同時有共同承諾，我們會一起走。

民進黨批評侯競辦執行長金溥聰近期都會出面為侯補充說明政策，乾脆要金溥聰出來選，侯友宜笑回，看到金小刀出鞘大家怕得要死「民進黨不要那麼害怕嘛」。

昨晚侯援會上現場有發放問券，3題內容分別為「如何採取具體作為，達成勝選目標？」、「如何強化和平訴求，形成絕大國內共識力量，以維護台灣和平及台灣人民生命財產安全？」，以及「其他具體建議」。侯友宜今天被問到此事時表示，這大概是主辦單位發的，最主要是傾聽民意，我們都會面對所有民意，大家團結在一起，傾聽大家關心的議題，凝聚所有向心力。