日本男神山下智久和女神新木優子在主演電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》中大談虐戀，接受台媒聯訪時，山下智久提到，光是看到劇本自己飾演的角色不斷在絕望與幸福之間遊走，好不容易剛看到希望，卻又瞬間被現實擊垮，這樣的遭遇讓他相當感傷，光是在看劇本就忍不住落淚。

山下智久和新木優子在《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》中大談虐戀。（天馬行空提供）

片中有句經典台詞「痛苦的時候就笑吧」，被問到私下如何排解煩惱？山下智久說自己常無來由地感到鬱卒，這時候就會去健身房讓自己流流汗，來保持健康的情緒，新木優子則表示自己的個性比較壓抑，若遇到不開心的事會先忍住，到一個臨界點時會找朋友談天，有養狗的她，也會透過跟寵物玩耍紓壓。

山下智久在片中飾演的漫畫家「泉本真治」，某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，卻突然失去視力，他為此也在家蒙眼練習，「我以為我自己是最清楚我家裡擺設、空間的人，實際上遮住眼睛後，就發現我根本不清楚每個東西之間的距離，所以撞到很多次」，那樣的恐懼讓他非常無力。「尤其是走進門，只要距離沒抓準就會撞到牆壁，連進廁所都難。」

新木優子也分享一場她在雪地拖著山下智久行走的關鍵戲，可說是吃足了苦頭，「山下的角色昏過去，基本上是不能自己出力，雖然還是有請人幫忙拖，但因為當時天氣非常寒冷，我們從前一天晚上日落之後，拍到隔天清晨6點多，整整一夜的拍攝，消耗非常多體力，加上這場戲是情緒很重的戲，所以我整個人也一直都很緊繃，又冷又累，相當不容易」。

至於覺得對方最帥、最美的一場戲，新木優子先是大讚山下智久「跟大家想的一樣，無時無刻都很帥」，接著提到片中有一幕是山下智久為了保護自己的漫畫作品，與出版社總編輯起爭執，講出一些較嚴肅的話，是自己覺得山下智久「最帥的瞬間」，山下智久則是被新木優子為自己做事的場面感動到，尤其是努力練習彈鋼琴那一幕，「覺得她很可愛」。

而該片由《腦海中的橡皮擦》導演李宰漢執導，山下智久表示，「以前跟日本導演合作，其實沒這麼多機會可以聽到導演有太多的交流意見，這次發現演員跟導演能互相分享自己內心的想法真的很重要。」山下智久向來敬業，這次他也會盡量待到片場，只為多參與一點這部作品，李宰漢導演甚至還幫他取了「山真摯」的綽號，讓山下智久相當開心。

《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日正式在台上映。