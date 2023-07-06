高雄76歲李姓老婦在通訊軟體認識一名黃姓男子，對方誘騙她公司有賣靈骨塔，且靠山能藏風聚氣，拿來投資穩賺不賠，李婦深信不已，打算花252萬一口氣買12個靈骨塔，所幸銀行經理和警方苦勸，告知3月曾有1位被害人遭詐52萬8000元，李婦聽聞嚇到才打消匯款。

前鎮分局復興路派出所上個月底接獲銀行報案，稱有民眾匯出大筆錢購買靈骨塔，疑似遭到詐騙，經警方了解，這名76歲李姓老婦，於通訊軟體加入一名自稱「黃先生」的男子，對方遊說她可購買靈骨塔位做為投資用途，隨後以各種話術誆騙老婦，還宣稱該靈骨塔位後面靠山，能夠藏風聚氣於購買後穩賺不賠，李姓老婦聽聞後十分心動，打算一口氣購買12個靈骨塔位，單價新臺幣21萬元，作為投資用途。

該名「黃先生」要求李婦匯款252萬至指定帳戶，所幸銀行經理與專員在關懷提問時發覺有異，經警員查詢165系統發現該公司於今年3月時，已有1名報案人因購買多個靈骨塔位而遭詐52萬8000元，她聽聞後決定先停手。

警方提醒，靈骨塔買賣常涉及詐欺情節，民眾購買靈骨塔應確認業者是否為合法之殯葬設施經營業者或經銷商，可向各縣市主管機關或殯葬管理處查詢正確公司電話號碼，並查證有無委託買賣仲介事務。