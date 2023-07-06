民進黨總統參選人賴清德投書《華爾街日報》，提四大支柱維護兩岸和平現狀，不過國民黨總統參選人侯友宜對內容表示，了無新意，賴選擇的還是蔡英文路線，是瀕臨戰爭風險的路線，尤其賴的四大支柱根基是建構在務實台獨上；對此，民進黨立院黨團喊話侯友宜，支不支持強化國防？鞏固經濟安全？如果不支持是什麼原因必須說清楚。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，侯友宜批評四大支柱，要反問侯先生，你支不支持強化國防、支不支持鞏固經濟安全？支不支持強健民主夥伴關係？是不是支持維持兩岸現狀？如果不支持原因是什麼？是不是因為如果只要認同九二共識，就可以跟中國大陸談判，

劉世芳說，是不是因為可以談判，所以回到和平穩定關係，就是歷來國民黨對於九二共識與兵役制度上循環不出去的邏輯，前兩天記者會提到，丟回去請侯先生回答，柯文哲先生提到，「只要你認同九二共識就是下跪投降」，請針對這句話回答，讓柯文哲和民進黨陣營，知道你的態度是什麼，而不是一味閃躲對九二共識的堅持，難道不講大家都不知道，這才是最大的矛盾。