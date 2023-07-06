高雄登革熱疫情逐漸破防，確診案例陸續增加，為防堵登革熱持續擴散，高市衛生局實施社區噴藥，建立登革熱防火牆。不過就有民眾在PTT上爆料，衛生局會強制進入室內噴藥，若人不在將會開罰5萬元，還會請鎖匠強制開門。

5日PTT上出現一篇文章，作者表示當日住家社區要實施登革熱消毒，執行噴藥行動，但作者預計睡到下午，卻被母親勸說，等等衛生局來噴藥，若沒人在家將開罰5萬元，若是假裝沒人在家將請鎖匠強制開門，作者怒批此作法表示「台灣已變共產黨了？」

另位高雄蘇先生也遇過類似經驗，他表示，衛生局未先前通知要噴藥，2日噴藥當天接到衛生局電話要他立刻返家，人在外縣市的他無法立刻返家，衛生局就表示要強制開鎖，蘇先生回家後更收到舉發單，將開罰6萬至30萬，讓他感覺像被犯人對待。

2篇文章一出釣出不少民怨，狠批高雄市是「濫權政府」、「目無法紀」，更有自稱是當年橋頭區的第1位登革熱患者表示，當年他確診時，也不見衛生局衝到鄰居家強制噴藥。不過仍有鄉民認為，強制噴藥才不會讓登革熱擴散，支持衛生局作法。