一名網友表示，家中浴室洗手台檯面，被生鏽的髮夾留下鏽斑，問網友該怎麼清除，疑問PO上網後，有不少內行人提到番茄醬，「用番茄醬敷20至30分鐘，酸性可消除鏽斑」，讓網友十分驚訝，大讚「生活智慧王」。

原PO前天（4日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，髮夾放在洗手台上生鏽，鏽斑附著在白色洗手台刷不掉，崩潰求助網友。

許多網友分享自己的生活智慧妙招，其中最多人提到番茄醬，「敷番茄醬」、「番茄醬濕敷20至30分鐘，它的酸性可以帶走鏽斑，一般白醋也行，只是番茄醬是半固態，可以定點濕敷比較久，成效會比較好」、「番茄醬靜置半小時」，讓許多不知道的網友驚奇不已，直呼是「生活智慧王」。

另外也有不少人提到牙膏或科技海綿，「牙膏超好用」、「牙膏敷一下，輕輕刷就掉了」、「選我正解！是牙膏， 因為我才剛遇過而已」、「牙膏非常好用，可以試試看，用一點然後搓一搓檯面，乾布擦拭即可」、「科技海棉最快了，馬上髒污不見」、「萬用的科技海綿」。