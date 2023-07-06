迎戰下半季，富邦悍將宣布簽下目前在大西洋聯盟長島鴨隊擔任先發輪值的Stephen Woods Jr.(中文暫譯「伍茲」)，伍茲預計在7月10日左右抵達台灣，為悍將下半季先發輪值補上重要戰力。

今年28歲的伍茲是一名右投手，2016年選秀會被巨人隊選入美職體系，曾效力過巨人、光芒及皇家隊，並於2022年升上皇家隊3A。今年球季轉戰大西洋聯盟，與林子偉同在長島鴨隊效力，擔任先發出賽11場拿下7勝，主投59.2局繳出60次三振、防禦率3.77的成績，並在5月時被聯盟選為單月最佳先發投手。

伍茲今年3月曾代表義大利來台參加世界棒球經典賽，並在義大利隊對上中華隊的賽事中繼登板，雖有一記失投球遭張育成擊出全壘打，但主投四局僅被敲3安打，是該場比賽義大利隊表現最優異的投手，也展現出他對台灣打者的壓制力。

在大西洋聯盟有持續先發出賽的伍茲即將在下週抵台，球團將全力協助他調整適應，幫助他早日登板出賽。伍茲本人也從悍將國際球探羅力的經驗分享及分析報告中了解台灣打者習性，並且相當期待能早日登上新莊球場的投手丘，再次感受台灣球迷的熱情並幫助悍將拿下勝利。