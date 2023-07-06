新北市幼兒園「餵藥案」，經地檢署送檢幼童毛髮均未藥物反應後，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，認為民進黨總統參選人賴清德、競辦發言人戴瑋姍2人操弄假議題抺黑、造謠，日前到台北地檢署控告2人涉嫌加重誹謗。北檢已受理分「他字案」，將賴、戴2人列為「他字案」被告偵辦。

據了解，台北市議員侯漢廷日前亦因「餵藥案」告發賴清德及立委張宏陸共10人違反《總統副總統選舉罷免法》等案，北檢考量侯辦、侯漢廷告發事實類似，因此將侯辦、侯漢廷告發2案，指派給同位檢察官一併調查釐清。

侯辦表示，賴清德等人在今年6月時，對餵藥案各種不實攻擊，包括賴清德在受訪說，「小孩被餵食彩虹藥水，有戒斷症狀，要求新北市政府公開資訊」。賴辦發言人戴瑋姍則在臉書貼文，指幼兒園餵藥案，「侯友宜是始作俑者，有包庇之嫌」，種種不實言論經媒體報導後，對侯的名譽造成嚴重損害。

新北地檢署上月公布板橋36名幼童的毛髮採檢結果，包括苯巴比妥等47種藥物全數未驗出；士林地檢署亦以無犯罪事實簽結汐止幼兒園案，侯辦指出，司法調查足證賴清德等人抹黑、造謠，要求賴清德等人限期道歉，不料賴清德等人卻置之不理，因此決定提告。

侯辦指出，賴清德有醫生背景，對藥物使用及檢測知識比一般人豐富，卻在真相未明前亂帶風向，而在真相大白後，賴辦卻反指侯辦模糊焦點，毫無悔意。

侯辦委任律師強調，賴清德的行政資源比在野黨多，卻在毫無查證下惡意發表不實言論，中傷侯友宜名聲、撕裂家長和老師間的信任，因此提出加重誹謗告訴。