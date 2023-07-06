新北市立淡水古蹟博物館為推廣古蹟，近期在國定古蹟滬尾礮台推出全國唯一的軍事級遊戲「臨危－密室逃脫」，活動限定在7月28日至8月6日等10天；淡水古蹟博物館表示，密室逃脫活動開創古蹟新格局，玩家不僅可在兵房內絞盡腦汁解謎，還能一探礮台（砲台）內不能說的秘密。

淡古博指出，密室逃脫預計本月10日開放報名，每人250元，每場次最少4人、最多6人，每逢周五至周日加開2場夜間場次，10天共42場，額滿為止，歡迎有興趣的玩家把握機會前來挑戰。

淡古博表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟，目前除了「臨危－密室逃脫」外，也將陸續推出18「古」怪事特展、Live Podcast、胖卡市集及微型寫生等跨界合作活動。

淡古博館長黃麗鈴表示，籌備數月的密室逃脫遊戲，不但是國定古蹟唯一軍事等級的主題式活動，更是開創古蹟的新格局，同時也代表淡水古蹟博物館成立滿18周年的突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人來認識屬於國人的歷史文化與故事。

國定古蹟滬尾礮台隱身在烏啾埔山丘上，是清法戰爭過後新建的十座新式礮台之一；台不僅佔據正對淡水河口的制高位置，四周圍繞的土垣及樹木，提供良好的天然掩護，十分利於防禦對敵。主要區分為土垣、壕溝、營門、子牆、礮座、被覆、甬道及中央兵署等。

值得一看的是以玻璃纖維（FRP）打造、1：1復刻版的阿姆斯脫朗8吋礮，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌。