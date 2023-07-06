國立陽明交通大學附設醫院小兒科醫師宋世璽在門診中，發現常有家長擔憂地問說「小孩兩天前感冒，今天變成黃色鼻涕，是變嚴重了嗎？」、「黃鼻涕是不是該吃抗生素」、「變成鼻竇炎了嗎？」宋世璽指出，黃鼻涕不一定代表疾病變嚴重，也不一定表示併發鼻竇炎，自然也無須吃抗生素。

宋世璽表示，在感冒初期，病毒剛入侵鼻腔黏膜不久，身體為了驅除外來病原體，所表現的防衛方式就是打噴嚏以及大量分泌鼻水，鼻水通常呈現透明水狀，希望能藉此將感冒病毒沖洗出去。

隨著感冒進程的變化，鼻腔內組織會充血、腫脹，黏膜也開始增厚，使得組織液的分泌減緩，鼻水中的蛋白質濃度也隨之增加，此時鼻涕會呈現乳白色。

宋世璽表示，隨著時間進展，身體的免疫系統調派更多的抗體與白血球至上呼吸道黏膜，要殲滅外來者，病毒、免疫軍團，這兩大陣營一陣廝殺後，戰場（呼吸道黏膜）上屍橫遍野，此時鼻涕也變成黃、濃、稠了。

他表示，這通常是感冒後3至5天發生的情況，所以此時的濃稠鼻涕大多是死去的病毒、免疫細胞與受傷代謝掉的黏膜上皮細胞，不一定就是細菌感染的結果；因此，感冒幾天後變成黃濃鼻涕，並不一定代表疾病變嚴重，也不一定表示併發鼻竇炎，自然也無須吃抗生素。

宋世璽指出，當被診斷為鼻竇炎時，要吃多久的抗生素呢？其實目前並沒有統一的標準，不過美國兒科醫學會的提出「N＋7天」治療療程，N是指吃抗生素後第N天症狀解除，症狀解除後還要再吃7天的抗生素；也就是說，若病人吃抗生素第5天時症狀解除，吃的抗生素療程就是5＋7=12天。

宋世璽說，感冒等呼吸道疾病，是兒童很常見的感染病症，病程通常1周左右會逐漸痊癒，在生病期間，多喝水，多睡覺休息，與多補充含維生素C的蔬果，其實就可以幫助孩子提升免疫力，讓孩子早點恢復健康，當有疑問時，也鼓勵帶著孩子就醫，由專業的醫師來做進一步的判斷與治療。